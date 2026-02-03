Beeline Cloud и "Лаборатория Числитель" будут развивать облачные сервисы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Beeline Cloud и российский разработчик ПО "Лаборатория Числитель" объявили о подписании стратегического партнерского соглашения, направленного на создание облачных решений на рынке PaaS и Kubernetes‑технологий, сообщает пресс-служба "Билайн".

В рамках сотрудничества Beeline Cloud разработает облачный продукт на основе Kubernetes‑платформы "Штурвал", а также получит возможность распространять лицензии на программное обеспечение, созданное "Лабораторией Числитель".

"Штурвал" отвечает за развертывание, управление конфигурациями, узлами, системными сервисами и правами доступа.

"Партнерство с "Лабораторией Числитель" усиливает нашу экспертизу в Kubernetes и PaaS сегменте и позволяет предложить рынку отечественный продукт уровня enterprise на базе платформы "Штурвал"", — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба оператора.