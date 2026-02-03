Рейтинг@Mail.ru
16:59 03.02.2026 (обновлено: 18:03 03.02.2026)
Beeline Cloud и "Лаборатория Числитель" будут развивать облачные сервисы
2026
Beeline Cloud и "Лаборатория Числитель" будут развивать облачные сервисы

Beeline Cloud и "Лаборатория Числитель" будут разрабатывать облачные решения

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Beeline Cloud и российский разработчик ПО "Лаборатория Числитель" объявили о подписании стратегического партнерского соглашения, направленного на создание облачных решений на рынке PaaS и Kubernetes‑технологий, сообщает пресс-служба "Билайн".
В рамках сотрудничества Beeline Cloud разработает облачный продукт на основе Kubernetes‑платформы "Штурвал", а также получит возможность распространять лицензии на программное обеспечение, созданное "Лабораторией Числитель".
"Штурвал" отвечает за развертывание, управление конфигурациями, узлами, системными сервисами и правами доступа.
"Партнерство с "Лабораторией Числитель" усиливает нашу экспертизу в Kubernetes и PaaS сегменте и позволяет предложить рынку отечественный продукт уровня enterprise на базе платформы "Штурвал"", — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба оператора.
Исполнительный директор лаборатории Владимир Беляевский указал, что сотрудничество с Beeline Cloud позволит вывести на новый уровень использование Kubernetes в крупных компаниях.
 
БилайнИнфосистемы ДжетТехнологииВымпелКом
 
 
