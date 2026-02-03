https://ria.ru/20260203/batumi-2071932835.html
В Батуми задержали наркоторговца с Украины
В Батуми задержали наркоторговца с Украины - РИА Новости, 03.02.2026
В Батуми задержали наркоторговца с Украины
Грузинские правоохранители задержали в Батуми гражданина Украины при попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщает во вторник МВД Грузии.
В Батуми задержали наркоторговца с Украины
ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости.
Грузинские правоохранители задержали в Батуми гражданина Украины при попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщает
во вторник МВД Грузии.
"Сотрудники управления министерства внутренних дел Аджарии задержали гражданина Украины (1979 г.р.) по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии незаконному сбыту наркотиков в особо крупных размерах", - говорится в заявлении МВД.
По данным ведомства, в ходе обыска квартиры обвиняемого правоохранители изъяли 55 упаковок партий наркотического средства метадон, расфасованного для продажи в Батуми.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.