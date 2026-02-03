Рейтинг@Mail.ru
В Батуми задержали наркоторговца с Украины - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/batumi-2071932835.html
В Батуми задержали наркоторговца с Украины
В Батуми задержали наркоторговца с Украины - РИА Новости, 03.02.2026
В Батуми задержали наркоторговца с Украины
Грузинские правоохранители задержали в Батуми гражданина Украины при попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщает во вторник МВД Грузии. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:57:00+03:00
2026-02-03T13:57:00+03:00
в мире
батуми
украина
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456071_0:229:2201:1467_1920x0_80_0_0_c701c04a3d8df3f2e41c68531190bfd6.jpg
https://ria.ru/20250728/istochnik-2031819338.html
батуми
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456071_84:0:2040:1467_1920x0_80_0_0_bbc17feaa7e347e48a4459c5eea9e780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, батуми, украина, грузия
В мире, Батуми, Украина, Грузия
В Батуми задержали наркоторговца с Украины

В Батуми украинца задержали за попытку сбыта крупной партии наркотиков

© Фото : State Security Service of GeorgiaЗдание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : State Security Service of Georgia
Здание Службы государственной безопасности Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Батуми гражданина Украины при попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщает во вторник МВД Грузии.
"Сотрудники управления министерства внутренних дел Аджарии задержали гражданина Украины (1979 г.р.) по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии незаконному сбыту наркотиков в особо крупных размерах", - говорится в заявлении МВД.
По данным ведомства, в ходе обыска квартиры обвиняемого правоохранители изъяли 55 упаковок партий наркотического средства метадон, расфасованного для продажи в Батуми.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Денис Ермак в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти
28 июля 2025, 03:06
 
В миреБатумиУкраинаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала