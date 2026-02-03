Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-премьер Грузии Барамидзе, воевавший за ВСУ, получил 6,5 года
11:33 03.02.2026 (обновлено: 11:46 03.02.2026)
Бывший вице-премьер Грузии Барамидзе, воевавший за ВСУ, получил 6,5 года
Бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе, пару месяцев воевавшего за ВСУ, заочно осудили в ДНР на 6,5 лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
грузия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, генеральная прокуратура рф
Грузия, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Генеральная прокуратура РФ
Бывший вице-премьер Грузии Барамидзе, воевавший за ВСУ, получил 6,5 года

Экс-вице-премьера Грузии Барамидзе, воевавшего за ВСУ, осудили в ДНР на 6,5 года

© Следком/TelegramНаемник из Грузии Георгий Барамидзе, воевавший на стороне Киева
Наемник из Грузии Георгий Барамидзе, воевавший на стороне Киева - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком/Telegram
Наемник из Грузии Георгий Барамидзе, воевавший на стороне Киева. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе, пару месяцев воевавшего за ВСУ, заочно осудили в ДНР на 6,5 лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Барамидзе к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника прибыл на Украину, где вступил в состав "Грузинского национального легиона"*. Отмечается, что на территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, после чего до апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 238 тысяч рублей.
В настоящее время Барамидзе объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Барамидзе в 2000-х был министром внутренних дел, министром обороны, министром по евроатлантической интеграции и вице-премьером Грузии.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
17 января, 04:49
 
