"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет директоров "Т-Технологий" предложил акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка" с использованием допэмиссии акций компании, сообщает компания.

"Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" предложил акционерам "Т-Технологий" на внеочередном собрании рассмотреть консолидация до 100% акций АО "Точка", одного из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей, с использованием допэмиссии акций "Т-Технологий" по закрытой подписке для продолжения наращивания позиций группы в B2B-сегменте", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при условии одобрения акционерами этой инициативы по итогам внеочередного общего собрания 5 июня группа проведет все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования.

А оценка "Точки" будет объявлена в конце второго квартала текущего года. "Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции "Т" на момент сделки", - говорится в сообщении.

Генеральный директор и сооснователь банка "Точка" Андрей Завадских подтвердил, что возможные акционерные изменения никак не отразятся на клиентах банка, а компания сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии.