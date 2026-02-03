Рейтинг@Mail.ru
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"
13:27 03.02.2026
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка" - РИА Новости, 03.02.2026
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"
Совет директоров "Т-Технологий" предложил акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка" с использованием допэмиссии акций компании, сообщает компания. РИА Новости, 03.02.2026
2026
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"

"Т-Технологии" предложили акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка"

Совещание в офисе
Совещание в офисе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Getty Images / AmnajKhetsamtip
Совещание в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет директоров "Т-Технологий" предложил акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка" с использованием допэмиссии акций компании, сообщает компания.
"Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" предложил акционерам "Т-Технологий" на внеочередном собрании рассмотреть консолидация до 100% акций АО "Точка", одного из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей, с использованием допэмиссии акций "Т-Технологий" по закрытой подписке для продолжения наращивания позиций группы в B2B-сегменте", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что при условии одобрения акционерами этой инициативы по итогам внеочередного общего собрания 5 июня группа проведет все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования.
А оценка "Точки" будет объявлена в конце второго квартала текущего года. "Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции "Т" на момент сделки", - говорится в сообщении.
Генеральный директор и сооснователь банка "Точка" Андрей Завадских подтвердил, что возможные акционерные изменения никак не отразятся на клиентах банка, а компания сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии.
"Операционная независимость банка сохраняется и не является предметом для переговоров. Наша команда строит банк и открытую экосистему, где всё устроено вокруг предпринимателя и его бизнеса. В ней есть место как собственным решениям, так и созданным в коллаборации с другими игроками рынка. Уверены, такие партнёрства приближают нас к цели - помогать расти бизнесу наших клиентов", - подчеркнул он.
РоссияТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Заголовок открываемого материала