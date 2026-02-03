Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека

"По ходатайству прокуратуры наложен арест на имущество двух человек, проходящих по делу Руслана Бальбека. Это его бывшая помощница и крымская журналистка", - сказал Анохин.

По его мнению, решение об аресте имущества может быть связано с тем, что фигурантам по делу о клевете могут вынести приговор в виде штрафов.

Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре прошлого года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.