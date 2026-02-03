https://ria.ru/20260203/balbek-2071851911.html
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека - РИА Новости, 03.02.2026
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека
Суд арестовал имущество двух фигурантов, обвиняемых совместно с экс-депутатом Госдумы, бывшим вице-премьером крымского правительства Русланом Бальбеком в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:48:00+03:00
2026-02-03T08:48:00+03:00
2026-02-03T08:48:00+03:00
происшествия
симферополь
руслан бальбек
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20260202/vzyatka-2071752961.html
https://ria.ru/20260129/balbek-2070952636.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Симферополь, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека о клевете
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Суд арестовал имущество двух фигурантов, обвиняемых совместно с экс-депутатом Госдумы, бывшим вице-премьером крымского правительства Русланом Бальбеком в клевете, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее Бальбеку
продлили арест до 8 февраля, он находится в СИЗО Симферополя
. Экс-депутату вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя. При этом защита намерена добиваться передачи рассмотрения дела в другой регион.
"По ходатайству прокуратуры наложен арест на имущество двух человек, проходящих по делу Руслана Бальбека. Это его бывшая помощница и крымская журналистка", - сказал Анохин.
По его мнению, решение об аресте имущества может быть связано с тем, что фигурантам по делу о клевете могут вынести приговор в виде штрафов.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре прошлого года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.