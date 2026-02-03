Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека - РИА Новости, 03.02.2026
08:48 03.02.2026
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека
Суд арестовал имущество двух фигурантов, обвиняемых совместно с экс-депутатом Госдумы, бывшим вице-премьером крымского правительства Русланом Бальбеком в...
2026
происшествия, симферополь, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Симферополь, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека

Суд арестовал имущество двух фигурантов дела Бальбека о клевете

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Суд арестовал имущество двух фигурантов, обвиняемых совместно с экс-депутатом Госдумы, бывшим вице-премьером крымского правительства Русланом Бальбеком в клевете, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее Бальбеку продлили арест до 8 февраля, он находится в СИЗО Симферополя. Экс-депутату вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя. При этом защита намерена добиваться передачи рассмотрения дела в другой регион.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья
2 февраля, 16:32
"По ходатайству прокуратуры наложен арест на имущество двух человек, проходящих по делу Руслана Бальбека. Это его бывшая помощница и крымская журналистка", - сказал Анохин.
По его мнению, решение об аресте имущества может быть связано с тем, что фигурантам по делу о клевете могут вынести приговор в виде штрафов.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре прошлого года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-депутата Бальбека
29 января, 12:16
 
