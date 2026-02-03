Рейтинг@Mail.ru
"Явное большинство": австрийцы неожиданно сорвали планы Киева - РИА Новости, 03.02.2026
03:26 03.02.2026 (обновлено: 12:45 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/avstriya-2071832197.html
"Явное большинство": австрийцы неожиданно сорвали планы Киева
Больше половины австрийцев выступили против оказания финансовой помощи Украине, следует из опроса, проведенного газетой Heute. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T03:26:00+03:00
2026-02-03T12:45:00+03:00
в мире
украина
киев
бельгия
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
мирный план сша по украине
украина
киев
бельгия
в мире, украина, киев, бельгия, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Бельгия, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
"Явное большинство": австрийцы неожиданно сорвали планы Киева

Heute: больше половины австрийцев выступили против помощи Украине

© Getty Images / Michael GruberЛюди с флагом Австрии в Вене
Люди с флагом Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Getty Images / Michael Gruber
Люди с флагом Австрии в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Больше половины австрийцев выступили против оказания финансовой помощи Украине, следует из опроса, проведенного газетой Heute.
"Результат показывает, что явное большинство (в общей сложности 58 процентов) людей против этого (Помощи Киеву. — Прим. Ред.); средства лучше использовать внутри страны", — говорится в материале.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС
24 января, 00:20
Издание отмечает, что лишь 30 процентов выступают за помощь Украине, остальные с позицией не определились.
При этом больше всего противников поддержки Украины среди людей в возрасте от 30 до 59 лет (63 процента).
В конце января генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер из-за новой финансовой помощи Киеву.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ЕС теряет роль в украинском урегулировании, считают в Австрии
26 января, 15:59
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Австрия не поддержала идею о кредите для Украины за счет России
17 декабря 2025, 23:57
 
В миреУкраинаКиевБельгияВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
