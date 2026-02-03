"Явное большинство": австрийцы неожиданно сорвали планы Киева

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Больше половины австрийцев выступили против оказания финансовой помощи Украине, следует из опроса, проведенного газетой Heute.
"Результат показывает, что явное большинство (в общей сложности 58 процентов) людей против этого (Помощи Киеву. — Прим. Ред.); средства лучше использовать внутри страны", — говорится в материале.
Издание отмечает, что лишь 30 процентов выступают за помощь Украине, остальные с позицией не определились.
При этом больше всего противников поддержки Украины среди людей в возрасте от 30 до 59 лет (63 процента).
В конце января генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер из-за новой финансовой помощи Киеву.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
