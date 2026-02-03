Рейтинг@Mail.ru
В Австралии пройдут первые в мире испытания вакцин от рака головного мозга
18:15 03.02.2026
В Австралии пройдут первые в мире испытания вакцин от рака головного мозга
Первые в мире испытания вакцин от рака головного мозга пройдут в Австралии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первые в мире клинические испытания персонализированных вакцин для лечения детей со смертельно опасными видами рака головного мозга пройдут в Австралии, следует из информации на официальном сайте университета Квинсленда в Австралии.
Испытания финансирует правительство Австралии, на него выделено 2,6 миллиона австралийских долларов (1,8 миллиона долларов США).
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
25 января, 22:32
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
25 января, 22:32
"В Австралии в рамках первого в мире клинического исследования будут протестированы персонализированные противораковые вакцины, разработанные специально для детей и подростков с запущенными или устойчивыми к лечению опухолями головного мозга", - сказано на сайте университета Квинсленда.
"Это новый, персонализированный подход к лечению особенно сложных видов рака головного мозга, который, как мы считаем, имеет огромный потенциал. Первый этап исследования поможет нам определить наиболее безопасную и эффективную дозу. Второй этап позволит оценить эффективность лечения, в том числе, замедляет ли оно прогрессирование рака и улучшает ли общую выживаемость и качество жизни участвующих детей и их семей", - рассказал ответственный за проведение клинических испытаний вакцины профессор Джордан Хансфорд из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI).
Сообщается, что исследование вакцин PaedNEO-VAX от онкологии головного мозга будет проводиться в 8 детских больницах в штатах Квинсленд, Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория и Западная Австралия. Секвенирование генома позволит выявлять уникальные онкологические маркеры в опухоли каждого ребенка, что сделает вакцину более персонализированной. Индивидуальная вакцина будет изготовлена примерно через 10 недель после того, как ребенок будет включен в исследование.
Ранее персонализированные мРНК-вакцины против рака уже показали многообещающие результаты у взрослых с редкими и трудноизлечимыми видами рака, включая рак поджелудочной железы и меланому.
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
30 декабря 2025, 11:37
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
30 декабря 2025, 11:37
 
В мире, Австралия, Квинсленд, США
 
 
