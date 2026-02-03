В Австралии пройдут первые в мире испытания вакцин от рака головного мозга

https://ria.ru/20260203/avstralija-2072016321.html
Первые в мире клинические испытания персонализированных вакцин для лечения детей со смертельно опасными видами рака головного мозга пройдут в Австралии, следует РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Первые в мире клинические испытания персонализированных вакцин для лечения детей со смертельно опасными видами рака головного мозга пройдут в Австралии, следует из информации на официальном сайте
университета Квинсленда в Австралии.
Испытания финансирует правительство Австралии
, на него выделено 2,6 миллиона австралийских долларов (1,8 миллиона долларов США
).
"В Австралии в рамках первого в мире клинического исследования будут протестированы персонализированные противораковые вакцины, разработанные специально для детей и подростков с запущенными или устойчивыми к лечению опухолями головного мозга", - сказано на сайте университета Квинсленда
.
"Это новый, персонализированный подход к лечению особенно сложных видов рака головного мозга, который, как мы считаем, имеет огромный потенциал. Первый этап исследования поможет нам определить наиболее безопасную и эффективную дозу. Второй этап позволит оценить эффективность лечения, в том числе, замедляет ли оно прогрессирование рака и улучшает ли общую выживаемость и качество жизни участвующих детей и их семей", - рассказал ответственный за проведение клинических испытаний вакцины профессор Джордан Хансфорд из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI).
Сообщается, что исследование вакцин PaedNEO-VAX от онкологии головного мозга будет проводиться в 8 детских больницах в штатах Квинсленд, Южная Австралия
, Новый Южный Уэльс
, Виктория
и Западная Австралия
. Секвенирование генома позволит выявлять уникальные онкологические маркеры в опухоли каждого ребенка, что сделает вакцину более персонализированной. Индивидуальная вакцина будет изготовлена примерно через 10 недель после того, как ребенок будет включен в исследование.
Ранее персонализированные мРНК-вакцины против рака уже показали многообещающие результаты у взрослых с редкими и трудноизлечимыми видами рака, включая рак поджелудочной железы и меланому.