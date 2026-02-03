Рейтинг@Mail.ru
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву - РИА Новости, 03.02.2026
15:04 03.02.2026 (обновлено: 15:44 03.02.2026)
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву
происшествия, москва, рыбинский район, красноярский край
Происшествия, Москва, Рыбинский район, Красноярский край
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву

Пострадавшую в ДТП под Красноярском девочку могут перевезти в Москву

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramКабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Пострадавшую девочку, которая находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, могут доставить на лечение в Москву, сообщает Telegram-канал правительства региона.
По данным властей, юноша и девочка, привезенные ночью санрейсом из Канской межрайонной больницы, находятся в среднетяжелом состоянии, их здоровье уже не вызывает опасений.
"Девочка, привезенная ночью из Бородинской больницы в тяжелом состоянии, и вторая девочка, привезенная сегодня днем, в крайне тяжелом. Принципиально согласовали возможность эвакуации в федеральную клинику города Москва, как только позволит состояние", - говорится в публикации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
ПроисшествияМоскваРыбинский районКрасноярский край
 
 
