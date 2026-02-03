https://ria.ru/20260203/avariya-2071954569.html
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву - РИА Новости, 03.02.2026
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву
Пострадавшую девочку, которая находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, могут доставить на лечение в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:04:00+03:00
2026-02-03T15:04:00+03:00
2026-02-03T15:44:00+03:00
происшествия
москва
рыбинский район
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972404_4:0:1197:671_1920x0_80_0_0_058491906acc9b357787c6694b15604a.jpg
https://ria.ru/20260203/devochka-2071948261.html
москва
рыбинский район
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972404_153:0:1048:671_1920x0_80_0_0_14d88565ab382092f25db7c620a13a4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, рыбинский район, красноярский край
Происшествия, Москва, Рыбинский район, Красноярский край
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, могут перевезти в Москву
Пострадавшую в ДТП под Красноярском девочку могут перевезти в Москву