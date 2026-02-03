Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на предприятие в Брянской области пострадал человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 03.02.2026
При атаке ВСУ на предприятие в Брянской области пострадал человек
При атаке ВСУ на предприятие в Брянской области пострадал человек - РИА Новости, 03.02.2026
При атаке ВСУ на предприятие в Брянской области пострадал человек
ВСУ дронами атаковали сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области, пострадал сотрудник предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
севский район
брянская область
происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на предприятие в Брянской области пострадал человек

При атаке ВСУ на сельхозпредприятие в Брянской области пострадал человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ дронами атаковали сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области, пострадал сотрудник предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате террористического удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, минно–взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
