https://ria.ru/20260203/ataka-2071827171.html
Советник Хаменеи назвал последствия атаки США на Иран
Советник Хаменеи назвал последствия атаки США на Иран - РИА Новости, 03.02.2026
Советник Хаменеи назвал последствия атаки США на Иран
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани подтвердил, что в случае атаки США республика примет меры в отношении Израиля. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:55:00+03:00
2026-02-03T01:55:00+03:00
2026-02-03T01:55:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али шамхани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260203/peregovory-2071826953.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, али шамхани
В мире, Иран, США, Израиль, Али Шамхани
Советник Хаменеи назвал последствия атаки США на Иран
Советник Шахмани: в случае атаки США Иран примет меры против Израиля