Самвел Карапетян опережает Пашиняна в рейтинге, заявил Нарек Карапетян - РИА Новости, 03.02.2026
23:53 03.02.2026
Самвел Карапетян опережает Пашиняна в рейтинге, заявил Нарек Карапетян
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян, согласно результатам опроса, опережает в рейтинге премьер-министра Армении Никола Пашияна, заявил координатор возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян.
"Это окончательные результаты сегодняшнего опроса. Опрос был проведен компанией EMPIRICA, и вопрос был: "Кого бы вы выбрали, если бы выбор был между этими двумя деятелями", - написал Карапетян в соцсети Facebook *, опубликовав диаграмму, согласно которой Самвела Карапетяна поддержали 34% опрошенных, Никола Пашиняна – 33%.
При этом, координатор движения не назвал число респондентов.
"Мы уверенно идем к победе. По этой причине Пашинян усиливает личные нападки на нас. Однако победа с небольшим преимуществом недостаточна. Нам необходимо иметь абсолютное большинство в парламенте. Для больших перемен нужна большая и сильная политическая сила", - отметил Карапетян.
По его словам, для реальных экономических преобразований нужна реальная власть и широкая поддержка.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах
23 января, 11:51
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол Пашинян
 
 
