Самвел Карапетян опережает Пашиняна в рейтинге, заявил Нарек Карапетян

"Мы уверенно идем к победе. По этой причине Пашинян усиливает личные нападки на нас. Однако победа с небольшим преимуществом недостаточна. Нам необходимо иметь абсолютное большинство в парламенте. Для больших перемен нужна большая и сильная политическая сила", - отметил Карапетян.