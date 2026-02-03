https://ria.ru/20260203/armeniya-2072061394.html
Самвел Карапетян опережает Пашиняна в рейтинге, заявил Нарек Карапетян
Самвел Карапетян опережает Пашиняна в рейтинге, заявил Нарек Карапетян
ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян, согласно результатам опроса, опережает в рейтинге премьер-министра Армении Никола Пашияна, заявил координатор возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян.
"Это окончательные результаты сегодняшнего опроса. Опрос был проведен компанией EMPIRICA, и вопрос был: "Кого бы вы выбрали, если бы выбор был между этими двумя деятелями", - написал Карапетян в соцсети Facebook
*, опубликовав диаграмму, согласно которой Самвела Карапетяна
поддержали 34% опрошенных, Никола Пашиняна
– 33%.
При этом, координатор движения не назвал число респондентов.
"Мы уверенно идем к победе. По этой причине Пашинян усиливает личные нападки на нас. Однако победа с небольшим преимуществом недостаточна. Нам необходимо иметь абсолютное большинство в парламенте. Для больших перемен нужна большая и сильная политическая сила", - отметил Карапетян.
По его словам, для реальных экономических преобразований нужна реальная власть и широкая поддержка.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.