ЕС необходима новая политика безопасности в Арктике, заявила Каллас

14:17 03.02.2026
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на конференции в Норвегии, что Евросоюзу необходима новая политика безопасности в Арктике.
"Настало время для новой арктической политики ЕС, которая отражала бы время, в котором мы живём, и мир, который мы хотим видеть, включая безопасную Арктику для Европейского союза. Крайне важно основывать её на прочных партнёрствах в Арктике. Это означает тесное сотрудничество с Норвегией, Канадой и Исландией, с которыми у нас уже есть тесные связи и с которыми у нас есть или скоро будут, - в случае Исландии - соглашения о безопасности и оборонном партнёрстве", - сказала она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников заявил 3 февраля РИА Новости, что cитуация в Арктике деградирует, превращая регион в арену геополитической борьбы, где растет напряженность не только в отношениях Запада с Россией, но и внутри коалиции западных стран.
Нелегитимные меры Запада мешают развитию Российской Арктики, заявил МИД
Вчера, 13:24
Вчера, 13:24
 
В миреАрктикаРоссияНорвегияКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзАрктический совет
 
 
