В Архангельской области подростка обвинили в подготовке к диверсии

По версии следствия, подросток с конца 2025 года стал принимать участие в деятельности международной организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в РФ. "Фигурант за денежное вознаграждение по заданию куратора подыскивал лиц для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района. Его противоправные действия пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.