В Архангельской области подростка обвинили в подготовке к диверсии - РИА Новости, 03.02.2026
11:01 03.02.2026
В Архангельской области подростка обвинили в подготовке к диверсии
В Архангельской области подростка обвинили в подготовке к диверсии - РИА Новости, 03.02.2026
В Архангельской области подростка обвинили в подготовке к диверсии
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в участии в деятельности террористической... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, россия, архангельская область
Происшествия, Россия, Архангельская область
В Архангельской области подростка обвинили в подготовке к диверсии

В Архангельской области 15-летнего подростка заподозрили в подготовке диверсии

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии, сообщили в региональном СУСК РФ.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, подросток с конца 2025 года стал принимать участие в деятельности международной организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в РФ. "Фигурант за денежное вознаграждение по заданию куратора подыскивал лиц для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района. Его противоправные действия пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.
По месту жительства подростка проведен обыск, изъяты средства связи и предметы, имеющие значение для дела. Он задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии
