Экс-министр природных ресурсов Курской области не смог обжаловать арест

КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу на арест экс-министра природных ресурсов Курской области Александра Володько, сообщили РИА Новости в Ленинском суде Курска.

Володько вменяют статью о превышении должностных полномочий, он заключен под стражу на два месяца.

"Судебный акт в отношении Володько А.В. был обжалован. Судом апелляционной инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – сказали в суде.

Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУСК РФ по Курской области

Володько руководил министерством природных ресурсов Курской области с 18 октября 2024 до 8 августа 2025 года.