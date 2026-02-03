Экс-министр природных ресурсов Курской области не смог обжаловать арест

КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу на арест экс-министра природных ресурсов Курской области Александра Володько, сообщили РИА Новости в Ленинском суде Курска.
Володько вменяют статью о превышении должностных полномочий, он заключен под стражу на два месяца.
"Судебный акт в отношении Володько А.В. был обжалован. Судом апелляционной инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – сказали в суде.
Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУСК РФ по Курской области.
Володько руководил министерством природных ресурсов Курской области с 18 октября 2024 до 8 августа 2025 года.
В мае глава региона Александр Хинштейн поручил Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Позже Хинштейн сообщил, что на посту врио министра природных ресурсов Володько сменил работавший в Нижегородской области Максим Левин.