Wall Street Journal рассказала о кризисе в американской промышленности
14:04 03.02.2026
Wall Street Journal рассказала о кризисе в американской промышленности
Wall Street Journal рассказала о кризисе в американской промышленности - РИА Новости, 03.02.2026
Wall Street Journal рассказала о кризисе в американской промышленности
Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности так и не наступил, а торговые пошлины лишь усугубили спад в отрасли, пишет РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:04:00+03:00
2026-02-03T14:04:00+03:00
в мире
сша
америка
китай
дональд трамп
реакция на пошлины сша
Новости
в мире, сша, америка, китай, дональд трамп, реакция на пошлины сша
В мире, США, Америка, Китай, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
Wall Street Journal рассказала о кризисе в американской промышленности

WSJ: пошлины Трампа лишь усугубили кризис в американском производстве

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности так и не наступил, а торговые пошлины лишь усугубили спад в отрасли, пишет газета Wall Street Journal.
"Производственный бум, который президент Трамп обещал как начало золотого века для Америки, разворачивается в обратную сторону. После лет экономических вмешательств администраций Трампа и Байдена в промышленности работает меньше американцев, чем в любой момент с окончания пандемии", - утверждает издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп хочет получить от Гарварда миллиард долларов
Вчера, 08:15
По данным газеты, с 2023 года число рабочих мест в промышленности США сократилось более чем на 200 тысяч. После введения новых импортных пошлин производители сокращали персонал восемь месяцев подряд, а автоконцерны и производители микрочипов за последний год уволили десятки тысяч сотрудников.
Wall Street Journal отмечает, что в краткосрочной перспективе пошлины повысили издержки компаний, зависящих от импортных комплектующих, а непоследовательная торговая политика усилила неопределённость и сдержала инвестиции. При этом Китай и другие страны продолжают наращивать экспорт, снижая цены на мировых рынках и усиливая давление на американских производителей.
В ноябре 2025 года Трамп заявлял, что США вступили в "золотой век" с сильнейшей экономикой и армией в мире.
Кроме того, в апреле 2025 года президент США объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США
2 февраля, 22:12
 
В мире, США, Америка, Китай, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
 
 
