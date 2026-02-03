Wall Street Journal рассказала о кризисе в американской промышленности

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности так и не наступил, а торговые пошлины лишь усугубили спад в отрасли, пишет газета Wall Street Journal.

"Производственный бум, который президент Трамп обещал как начало золотого века для Америки , разворачивается в обратную сторону. После лет экономических вмешательств администраций Трампа и Байдена в промышленности работает меньше американцев, чем в любой момент с окончания пандемии", - утверждает издание

По данным газеты, с 2023 года число рабочих мест в промышленности США сократилось более чем на 200 тысяч. После введения новых импортных пошлин производители сокращали персонал восемь месяцев подряд, а автоконцерны и производители микрочипов за последний год уволили десятки тысяч сотрудников.

Wall Street Journal отмечает, что в краткосрочной перспективе пошлины повысили издержки компаний, зависящих от импортных комплектующих, а непоследовательная торговая политика усилила неопределённость и сдержала инвестиции. При этом Китай и другие страны продолжают наращивать экспорт, снижая цены на мировых рынках и усиливая давление на американских производителей.

В ноябре 2025 года Трамп заявлял, что США вступили в "золотой век" с сильнейшей экономикой и армией в мире.