Против актрисы московского театра Et Cetera возбудили дело из-за потасовки
Против актрисы московского театра Et Cetera возбудили дело из-за потасовки - РИА Новости, 03.02.2026
Против актрисы московского театра Et Cetera возбудили дело из-за потасовки
Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова рассказала, что стала фигуранткой уголовного дела из-за потасовки на парковке. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:18:00+03:00
2026-02-03T17:18:00+03:00
2026-02-03T18:37:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072001058_664:233:2454:1575_1920x0_80_0_0_ae929e3a6eb5e9c4c5e1c8820375b812.jpg
Против актрисы московского театра Et Cetera возбудили дело из-за потасовки
Против актрисы театра Et Cetera Артамоновой возбудили дело из-за потасовки
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова рассказала, что стала фигуранткой уголовного дела из-за потасовки на парковке.
"Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне", — сказала она РИА Новости.
По словам актрисы, у нее случилась перепалка из-за парковки с тремя неизвестными мужчинами, а те напали на ее сына и его друга. В попытке защитить сына она задела одного из обидчиков ножом.
Как заявили в столичном главке МВД, 12 января на Малой Ботанической улице "произошел словесный конфликт, переросший в потасовку", в которой один из участников получил телесные повреждения.
При этом родственница пострадавшего, женщина 1980 года рождения, нанесла ножевое ранение другому участнику драки. Всех доставили в отдел полиции.
Против Артамоновой возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Привлекать ли к ответственности людей, нанесших телесные повреждения молодому человеку, решат после того, как экспертиза оценит тяжесть вреда здоровью.
Артамонова окончила Нижегородское театральное училище (1999 год), режиссерский факультет ВГИКа
(2010-й) и Академию Михалкова (2023-й). С 1999 по 2001 год служила в нижегородском театре "Комедiя", с 2005-го — актриса театра Et Cetera
. Кроме того, она снимается в кино и занимается режиссурой.