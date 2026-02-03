Против актрисы московского театра Et Cetera возбудили дело из-за потасовки

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова рассказала, что стала фигуранткой уголовного дела из-за потасовки на парковке.

"Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне", — сказала она РИА Новости.

По словам актрисы, у нее случилась перепалка из-за парковки с тремя неизвестными мужчинами, а те напали на ее сына и его друга. В попытке защитить сына она задела одного из обидчиков ножом.

Как заявили в столичном главке МВД, 12 января на Малой Ботанической улице "произошел словесный конфликт, переросший в потасовку", в которой один из участников получил телесные повреждения.

При этом родственница пострадавшего, женщина 1980 года рождения, нанесла ножевое ранение другому участнику драки. Всех доставили в отдел полиции.

Против Артамоновой возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Привлекать ли к ответственности людей, нанесших телесные повреждения молодому человеку, решат после того, как экспертиза оценит тяжесть вреда здоровью.