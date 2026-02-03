Рейтинг@Mail.ru
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy
16:28 03.02.2026
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy

Foreign Policy: США могут уступить Китаю торговое преимущество в Африке

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты могут утратить торговое преимущество в Африке, что позволит Китаю укрепить экономическое влияние на континенте, если Вашингтон не пересмотрит свою стратегию экономического взаимодействия с африканскими странами, пишет журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, действующая система торговых преференций США для стран Африки к югу от Сахары истекает в ближайшие годы, а неопределенность вокруг ее будущего уже вызывает беспокойство у американских компаний и их африканских партнеров.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан
2 февраля, 11:26
"Если США не обновят свою торговую стратегию, они рискуют уступить позиции Китаю, который активно расширяет экономическое присутствие на континенте", - говорится в публикации.
Foreign Policy подчеркивает, что Пекин на протяжении последних двух десятилетий последовательно наращивал инвестиции в инфраструктуру, энергетику и промышленность африканских государств, одновременно увеличивая объемы торговли. В результате Китай уже стал крупнейшим торговым партнером Африки, тогда как доля США в региональной торговле остается значительно ниже.
По оценке авторов статьи, отсутствие долгосрочной и предсказуемой торговой политики со стороны Вашингтона может подтолкнуть африканские страны к углублению сотрудничества с Китаем и другими внешними игроками.
"Африканским экономикам нужна стабильность и ясные правила игры, чтобы привлекать инвестиции и планировать развитие. Без этого они будут искать альтернативных партнеров", - отмечает журнал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Эксперт из ЮАР рассказал, как Трамп может использовать конфликты в Африке
24 января, 10:37
При этом эксперты предупреждают, что потеря позиций в одном из наиболее перспективных регионов мировой экономики будет иметь для США не только коммерческие, но и стратегические последствия, поскольку торговля остается важным инструментом геополитического влияния.
Издание отмечает, что у Вашингтона все еще есть возможность изменить ситуацию, в частности, предложив обновленные торговые механизмы, расширив инвестиционные программы и укрепив сотрудничество с быстрорастущими африканскими рынками.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Клинтон заявила, что Китай вытесняет США в Африке
7 декабря 2025, 16:05
 
