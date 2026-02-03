США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты могут утратить торговое преимущество в Африке, что позволит Китаю укрепить экономическое влияние на континенте, если Вашингтон не пересмотрит свою стратегию экономического взаимодействия с африканскими странами, пишет журнал Foreign Policy.

Как отмечает издание, действующая система торговых преференций США для стран Африки к югу от Сахары истекает в ближайшие годы, а неопределенность вокруг ее будущего уже вызывает беспокойство у американских компаний и их африканских партнеров.

"Если США не обновят свою торговую стратегию, они рискуют уступить позиции Китаю , который активно расширяет экономическое присутствие на континенте", - говорится в публикации

Foreign Policy подчеркивает, что Пекин на протяжении последних двух десятилетий последовательно наращивал инвестиции в инфраструктуру, энергетику и промышленность африканских государств, одновременно увеличивая объемы торговли. В результате Китай уже стал крупнейшим торговым партнером Африки, тогда как доля США в региональной торговле остается значительно ниже.

По оценке авторов статьи, отсутствие долгосрочной и предсказуемой торговой политики со стороны Вашингтона может подтолкнуть африканские страны к углублению сотрудничества с Китаем и другими внешними игроками.

"Африканским экономикам нужна стабильность и ясные правила игры, чтобы привлекать инвестиции и планировать развитие. Без этого они будут искать альтернативных партнеров", - отмечает журнал.

При этом эксперты предупреждают, что потеря позиций в одном из наиболее перспективных регионов мировой экономики будет иметь для США не только коммерческие, но и стратегические последствия, поскольку торговля остается важным инструментом геополитического влияния.