В афганских вузах создадут кафедры пророческой медицины, сообщают СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кафедры пророческой медицины впервые в истории будут созданы в афганских государственных медицинских вузах, сообщает афганский новостной портал Ariana news.

Пророческая медицина в исламе - сбор советов по лечению болезней и гигиене, основанный на медицинском опыте пророка Мухаммеда, изложенном в хадисах. Пророческая медицина включает в себя профилактику заболеваний, рекомендации пророка об умеренном питании и правилах приема пищи. В нее также входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых особой популярностью пользуются мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.

Как сообщило издание, в министерстве считают, что кафедры пророческой медицины будут играть важную роль в развитии медицинских наук и подготовке квалифицированных медицинских работников по всей стране.

Одним из главных постулатов пророческой медицины является духовная составляющая - исцеление больного с помощью чтения Корана, а также избежание по мере возможности хирургического вмешательства.

Медицина пророка также рекомендует лечение недугов с помощью кровопускания с использованием пиявок и банок, а также прижигания, которые Мухаммед признавал полезными, но относился к ним противоречиво.