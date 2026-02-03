Рейтинг@Mail.ru
В афганских вузах создадут кафедры пророческой медицины, сообщают СМИ
10:42 03.02.2026
В афганских вузах создадут кафедры пророческой медицины, сообщают СМИ
Кафедры пророческой медицины впервые в истории будут созданы в афганских государственных медицинских вузах, сообщает афганский новостной портал Ariana news. РИА Новости, 03.02.2026
2026
В афганских вузах создадут кафедры пророческой медицины, сообщают СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кафедры пророческой медицины впервые в истории будут созданы в афганских государственных медицинских вузах, сообщает афганский новостной портал Ariana news.
Пророческая медицина в исламе - сбор советов по лечению болезней и гигиене, основанный на медицинском опыте пророка Мухаммеда, изложенном в хадисах. Пророческая медицина включает в себя профилактику заболеваний, рекомендации пророка об умеренном питании и правилах приема пищи. В нее также входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых особой популярностью пользуются мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.
"Министерство высшего образования Афганистана объявило, что верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада одобрил создание кафедр "пророческой медицины", - говорится в сообщении.
Как сообщило издание, в министерстве считают, что кафедры пророческой медицины будут играть важную роль в развитии медицинских наук и подготовке квалифицированных медицинских работников по всей стране.
Одним из главных постулатов пророческой медицины является духовная составляющая - исцеление больного с помощью чтения Корана, а также избежание по мере возможности хирургического вмешательства.
Медицина пророка также рекомендует лечение недугов с помощью кровопускания с использованием пиявок и банок, а также прижигания, которые Мухаммед признавал полезными, но относился к ним противоречиво.
Авторами руководств по пророческой медицине были не врачи, а улемы (ученые-богословы), которые собирали воедино и объясняли советы Мухаммеда. В XVI веке признанный знаток мусульманских наук Джелалэддин Абдрахман Ас-Суйути, написавший множество трактатов на разнообразные темы, создал одну из самых популярных книг о советах Мухаммеда по исцелению болезней - "Тибб ан-Наби" ("Медицина пророка").
