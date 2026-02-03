В Турции на АЭС "Аккую" установили блочные трансформаторы

СТАМБУЛ, 3 фев - РИА Новости. Блочные трансформаторы установлены на первом энергоблоке строящейся атомной электростанции "Аккую" в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".

"На площадке АЭС "Аккую " (сооружается госкорпорацией " Росатом ") завершена операция по транспортировке и установке в проектное положение блочных повышающих трансформаторов. Оборудование было перемещено со складской площадки и установлено на специально подготовленные фундаментные основания… Установка трансформаторов в проектное положение стала важным этапом подготовки энергоблока к последующим работам по подключению силового оборудования, проведению высоковольтных испытаний и формированию схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", - сообщили в пресс-службе.

"Блочные повышающие трансформаторы – один из главных элементов системы выдачи мощности энергоблока. Через них электроэнергия, вырабатываемая турбогенератором, будет передаваться на комплектное распределительное устройство, и далее – в объединенную энергосистему Турецкой Республики. Трансформаторы оборудуются современными системами защиты и специальными переключающими устройствами, позволяющими плавно менять напряжение", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время при участии специалистов завода-изготовителя на трансформаторах ведутся работы по поэтапному монтажу высоковольтных вводов, систем охлаждения, контроля и управления. Перед подключением трансформаторы пройдут серию высоковольтных испытаний.

Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.