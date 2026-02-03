Рейтинг@Mail.ru
В Турции на АЭС "Аккую" установили блочные трансформаторы
09:46 03.02.2026
В Турции на АЭС "Аккую" установили блочные трансформаторы
В Турции на АЭС "Аккую" установили блочные трансформаторы

СТАМБУЛ, 3 фев - РИА Новости. Блочные трансформаторы установлены на первом энергоблоке строящейся атомной электростанции "Аккую" в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"На площадке АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершена операция по транспортировке и установке в проектное положение блочных повышающих трансформаторов. Оборудование было перемещено со складской площадки и установлено на специально подготовленные фундаментные основания… Установка трансформаторов в проектное положение стала важным этапом подготовки энергоблока к последующим работам по подключению силового оборудования, проведению высоковольтных испытаний и формированию схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", - сообщили в пресс-службе.
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую"
19 января, 14:30
"Блочные повышающие трансформаторы – один из главных элементов системы выдачи мощности энергоблока. Через них электроэнергия, вырабатываемая турбогенератором, будет передаваться на комплектное распределительное устройство, и далее – в объединенную энергосистему Турецкой Республики. Трансформаторы оборудуются современными системами защиты и специальными переключающими устройствами, позволяющими плавно менять напряжение", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время при участии специалистов завода-изготовителя на трансформаторах ведутся работы по поэтапному монтажу высоковольтных вводов, систем охлаждения, контроля и управления. Перед подключением трансформаторы пройдут серию высоковольтных испытаний.
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
28 сентября 2025, 21:40
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер
2 февраля, 09:14
 
В миреТурцияРоссияАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
