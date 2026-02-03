Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву
08:09 03.02.2026
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву
Задержка рейса SU5801 из Владивостока в Москву за 3 февраля, выполняемого российской авиакомпанией iFly ("Айфлай") по программе "мокрого лизинга", связана с... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:09:00+03:00
2026-02-03T08:09:00+03:00
москва, владивосток, аэрофлот, ifly, происшествия
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержка рейса SU5801 из Владивостока в Москву за 3 февраля, выполняемого российской авиакомпанией iFly ("Айфлай") по программе "мокрого лизинга", связана с поздним прибытием самолета из Москвы, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
"Вылет рейса SU5801 Владивосток - Москва за 3 февраля, выполняемого авиакомпанией "Айфлай" по программе "мокрого лизинга", задержан в связи с поздним прилетом самолета из Москвы", - говорится в сообщении.
Вылет рейса запланирован на 18.00 по местному времени (11.00 мск). На время ожидания вылета пассажирам предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами - размещение в гостинице и предоставление напитков и питания, отметили в "Аэрофлоте".
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю
30 января, 19:24
 
