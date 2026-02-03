https://ria.ru/20260203/aeroflot-2071848682.html
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Владивостока в Москву
Задержка рейса SU5801 из Владивостока в Москву за 3 февраля, выполняемого российской авиакомпанией iFly ("Айфлай") по программе "мокрого лизинга", связана с... РИА Новости, 03.02.2026
Задержка рейса из Владивостока в Москву связана с поздним прибытием самолета