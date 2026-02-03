Кумпилов: в Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двое детских стоматологов отправились в Херсонскую область из Республики Адыгея, также в Херсонскую область прибыла гуманитарная миссия, Двое детских стоматологов отправились в Херсонскую область из Республики Адыгея, также в Херсонскую область прибыла гуманитарная миссия, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Он отметил, что врачи-волонтеры будут посменно принимать детей в центральной районной больнице поселка городского типа Нижние Серогозы в течение двух недель.

Волонтеры доставили в военный госпиталь нательное белье, футболки и носки, средства личной гигиены, фрукты и сладости. Гостинцы получили также медики и пациенты Генической районной больницы и ЦРБ Нижних Серогоз. Кроме того, через бойца из Адыгеи делегаты передали воинам гостинцы и маскировочные нашлемники, которые в рамках партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение" плетут волонтеры.

Вещи и сладкие подарки для медучреждений и военнослужащих собрали сотрудники республиканского штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", активисты партийного проекта "Старшее поколение", сенаторы от Адыгеи, депутаты Горсовета Майкопа, а также представители других организаций.

"Нынешняя миссия – часть большой работы по оказанию помощи нашим воинам и жителям новых территорий. За время СВО под эгидой "Единой России" собрано и передано свыше 5,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. А наши строители построили и отремонтировали десятки объектов инфраструктуры, образования, спорта, культуры и соцобслуживания в подшефном Геническом районе", – написал в своем телеграм-канале Кумпилов.

Глава региона поблагодарил общественников, жителей республики и предпринимателей за участие в миссии.