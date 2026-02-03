Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов: в Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
15:06 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/adygeya-2071955099.html
Кумпилов: в Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи
Кумпилов: в Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи - РИА Новости, 03.02.2026
Кумпилов: в Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи
Двое детских стоматологов отправились в Херсонскую область из Республики Адыгея, также в Херсонскую область прибыла гуманитарная миссия, сообщил глава... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:06:00+03:00
2026-02-03T15:06:00+03:00
республика адыгея
республика адыгея
херсонская область
мурат кумпилов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071953162_51:120:1230:783_1920x0_80_0_0_e7a866c641761aac8320bbd3dd916ca0.jpg
https://ria.ru/20241212/adygeja-1988769583.html
https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html
республика адыгея
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071953162_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_808aca36e230c87ed85551033a78820c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, херсонская область , мурат кумпилов, единая россия
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Херсонская область , Мурат Кумпилов, Единая Россия
Кумпилов: в Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи

Кумпилов: в Херсонскую область приехали детские стоматологи из Адыгеи

© Фото : пресс-служба главы АдыгеиВ Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи
В Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Адыгеи
В Херсонскую область отправили гуманитарную миссию из Адыгеи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двое детских стоматологов отправились в Херсонскую область из Республики Адыгея, также в Херсонскую область прибыла гуманитарная миссия, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Он отметил, что врачи-волонтеры будут посменно принимать детей в центральной районной больнице поселка городского типа Нижние Серогозы в течение двух недель.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев
12 декабря 2024, 11:39
Волонтеры доставили в военный госпиталь нательное белье, футболки и носки, средства личной гигиены, фрукты и сладости. Гостинцы получили также медики и пациенты Генической районной больницы и ЦРБ Нижних Серогоз. Кроме того, через бойца из Адыгеи делегаты передали воинам гостинцы и маскировочные нашлемники, которые в рамках партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение" плетут волонтеры.
Вещи и сладкие подарки для медучреждений и военнослужащих собрали сотрудники республиканского штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", активисты партийного проекта "Старшее поколение", сенаторы от Адыгеи, депутаты Горсовета Майкопа, а также представители других организаций.
"Нынешняя миссия – часть большой работы по оказанию помощи нашим воинам и жителям новых территорий. За время СВО под эгидой "Единой России" собрано и передано свыше 5,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. А наши строители построили и отремонтировали десятки объектов инфраструктуры, образования, спорта, культуры и соцобслуживания в подшефном Геническом районе", – написал в своем телеграм-канале Кумпилов.
Глава региона поблагодарил общественников, жителей республики и предпринимателей за участие в миссии.
"Сплоченность, сопереживание, взаимоподдержка – это то, что объединяет жителей нашей страны и позволяет вместе преодолевать любые вызовы и трудности", – подчеркнул Кумпилов.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Более 4 тысяч участников СВО из Адыгеи награждены госнаградами
29 октября 2024, 18:50
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяХерсонская областьМурат КумпиловЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала