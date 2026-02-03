Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 03.02.2026 (обновлено: 13:08 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/abu-dabi-2071913436.html
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Россию на предстоящих переговорах рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:49:00+03:00
2026-02-03T13:08:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
сша
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119457/97/1194579772_0:201:4500:2732_1920x0_80_0_0_3d5ee9e4c8904cbb1fa8e842d3861d3f.jpg
https://ria.ru/20260203/plan-2071870454.html
россия
абу-даби
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119457/97/1194579772_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_896cfa3db659b1af6f408dd73b8a8383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, абу-даби, сша, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, США, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Песков: состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби не изменится

© Fotolia / gb27photoАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Fotolia / gb27photo
Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россию на предстоящих переговорах рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
«
"Если вы имеете ввиду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе делегации РФ на предстоящих переговорах в рамках рабочей группы в Абу-Даби.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России
Вчера, 10:25
 
В миреРоссияАбу-ДабиСШАДмитрий ПесковИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала