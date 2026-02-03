Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби

«

"Если вы имеете ввиду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе делегации РФ на предстоящих переговорах в рамках рабочей группы в Абу-Даби.