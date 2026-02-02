В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения

"По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано", - сказал Павлюченко.

По его словам, в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сейсмособытии в акватории Азовского моря магнитудой 5,1.