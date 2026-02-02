Рейтинг@Mail.ru
В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения - РИА Новости, 02.02.2026
15:49 02.02.2026
В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения
В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения - РИА Новости, 02.02.2026
В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения
Разрушений и пострадавших из-за произошедшего у берегов Крыма землетрясения не зафиксировано, сообщил заместитель начальника крымского главного управления МЧС... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, республика крым, азовское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Азовское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения

МЧС не зафиксировало разрушений из-за землетрясения у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Разрушений и пострадавших из-за произошедшего у берегов Крыма землетрясения не зафиксировано, сообщил заместитель начальника крымского главного управления МЧС России Андрей Павлюченко в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского сообщили РИА Новости, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила до 4,8, находился в Азовском море, примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4 баллов.
"По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано", - сказал Павлюченко.
По его словам, в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сейсмособытии в акватории Азовского моря магнитудой 5,1.
Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки, сообщается в Telegram-канале для сбора макросейсмических данных ощутимых землетрясений Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского.
