В Крыму не зафиксировали разрушений из-за землетрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Разрушений и пострадавших из-за произошедшего у берегов Крыма землетрясения не зафиксировано, сообщил заместитель начальника крымского главного управления МЧС России Андрей Павлюченко в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского сообщили РИА Новости, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила до 4,8, находился в Азовском море, примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4 баллов.
"По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано", - сказал Павлюченко.
По его словам, в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сейсмособытии в акватории Азовского моря магнитудой 5,1.
Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки, сообщается в Telegram-канале для сбора макросейсмических данных ощутимых землетрясений Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского.
