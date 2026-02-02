Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках

"Симферополь, ул. Московская, на втором этаже было ощутимо. Вибрация по креслу и зашатался монитор на рабочем столе", - делится Анна.

"Почти 45 лет в Феодосии живу, первый раз такое прочувствовала - диван ходуном, как будто кто затряс со страшной силой. Сразу про землетрясение подумала", - написала Ксения.