Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках

2026-02-02T14:57:00+03:00
2026-02-02T15:03:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости.
Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки, сообщается в Telegram-канале
для сбора макросейсмических данных ощутимых землетрясений Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
Ранее в Институте сейсмологии и геодинамики сообщили РИА Новости, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила до 4,8, находился в Азовском море
, приметно в 80 километрах от Керчи
. На побережье ощущались толчки 4 баллов.
Сообщения о подземных толчках поступают из Симферополя
, Керчи, Феодосии
, Коктебеля
, Севастополя
, а также других населенных пунктов центральных и восточных районов полуострова.
«
"Симферополь, ул. Московская, на втором этаже было ощутимо. Вибрация по креслу и зашатался монитор на рабочем столе", - делится Анна.
"Симферополь, секунд 15 тряхнуло. Зеркало на столе ходуном попрыгало", - рассказывает другая жительница крымской столицы.
"Почти 45 лет в Феодосии живу, первый раз такое прочувствовала - диван ходуном, как будто кто затряс со страшной силой. Сразу про землетрясение подумала", - написала Ксения.
"Ленино - диваны ходили ходуном. Жуткое ощущение", - рассказала Наталья.
"Качнуло, будто вагоны сцепляют", - пишет жительница города Старый Крым.
Слабые толчки ощущались и в Севастополе, но выборочно.
"Севастополь, ул. Горпищенко. Примерно полминуты были качания из стороны в сторону, почувствовала сидя в кресле, закружилась голова и ощущение, когда укачивает", - пишет Виктория.
В большинстве сообщения поступают от жителей верхних этажей многоквартирных домов. При этом жители южного берега Крыма
из Алушты
и Ялты
пишут, что у них было тихо.