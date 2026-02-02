Рейтинг@Mail.ru
Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 02.02.2026 (обновлено: 15:03 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/zemletryasenie-2071729056.html
Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках
Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках - РИА Новости, 02.02.2026
Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках
Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки, сообщается в Telegram-канале для сбора макросейсмических данных ощутимых землетрясений Института... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:57:00+03:00
2026-02-02T15:03:00+03:00
республика крым
керчь
феодосия
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20260202/zemletryasenie-2071725142.html
https://ria.ru/20260202/shiveluch-2071613765.html
https://ria.ru/20260129/indonezija-2071050250.html
республика крым
керчь
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, керчь, феодосия, землетрясение
Республика Крым, Керчь, Феодосия, Землетрясение
Жители нескольких районов Крыма сообщили о подземных толчках

Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Жители из разных районов Крыма почувствовали подземные толчки, сообщается в Telegram-канале для сбора макросейсмических данных ощутимых землетрясений Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
Ранее в Институте сейсмологии и геодинамики сообщили РИА Новости, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила до 4,8, находился в Азовском море, приметно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4 баллов.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение
Вчера, 14:47
Сообщения о подземных толчках поступают из Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя, а также других населенных пунктов центральных и восточных районов полуострова.
«
"Симферополь, ул. Московская, на втором этаже было ощутимо. Вибрация по креслу и зашатался монитор на рабочем столе", - делится Анна.
"Симферополь, секунд 15 тряхнуло. Зеркало на столе ходуном попрыгало", - рассказывает другая жительница крымской столицы.
"Почти 45 лет в Феодосии живу, первый раз такое прочувствовала - диван ходуном, как будто кто затряс со страшной силой. Сразу про землетрясение подумала", - написала Ксения.
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс
Вчера, 05:06
"Ленино - диваны ходили ходуном. Жуткое ощущение", - рассказала Наталья.
"Качнуло, будто вагоны сцепляют", - пишет жительница города Старый Крым.
Слабые толчки ощущались и в Севастополе, но выборочно.
"Севастополь, ул. Горпищенко. Примерно полминуты были качания из стороны в сторону, почувствовала сидя в кресле, закружилась голова и ощущение, когда укачивает", - пишет Виктория.
В большинстве сообщения поступают от жителей верхних этажей многоквартирных домов. При этом жители южного берега Крыма из Алушты и Ялты пишут, что у них было тихо.
Вулкан Семеру - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
29 января, 17:39
 
Республика КрымКерчьФеодосияЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала