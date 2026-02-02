МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике Владимира Зеленского за его требование к России признать его законным президентом Украины.

По словам автора статьи, подобные действия главы киевского режима направлены на предотвращение договоренностей с Москвой любой ценой. Так, Зеленский в сложившейся ситуации оказывается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта, всячески цепляясь за сохранение собственной власти.