"Клоун без короны". Зеленского унизили за дерзкое требование к России - РИА Новости, 02.02.2026
15:23 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/zelenskiy-2071734322.html
"Клоун без короны". Зеленского унизили за дерзкое требование к России
Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике Владимира Зеленского за его требование к России признать его законным президентом Украины. РИА Новости, 02.02.2026
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, чей боуз, мирный план сша по украине, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Чей Боуз, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
"Клоун без короны". Зеленского унизили за дерзкое требование к России

Боуз раскритиковал Зеленского за требование к РФ признать его легитимность

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике Владимира Зеленского за его требование к России признать его законным президентом Украины.
"Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек". В панике он требует, чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию относительно его нелегитимности. Клоун без короны", — написал он в соцсети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Песков напомнил слова Путина, что прямые контакты возможны в Москве
Вчера, 12:52
Накануне немецкая газета Junge Welt указала, что требования Владимира Зеленского признать от России его легитимность и не считать просроченным президентом свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима.
По словам автора статьи, подобные действия главы киевского режима направлены на предотвращение договоренностей с Москвой любой ценой. Так, Зеленский в сложившейся ситуации оказывается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта, всячески цепляясь за сохранение собственной власти.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:56
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю
Вчера, 14:51
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинЧей БоузМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала