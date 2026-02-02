МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике Владимира Зеленского за его требование к России признать его законным президентом Украины.
Накануне немецкая газета Junge Welt указала, что требования Владимира Зеленского признать от России его легитимность и не считать просроченным президентом свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима.
По словам автора статьи, подобные действия главы киевского режима направлены на предотвращение договоренностей с Москвой любой ценой. Так, Зеленский в сложившейся ситуации оказывается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта, всячески цепляясь за сохранение собственной власти.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.