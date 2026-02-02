"Напуган до смерти": на Западе раскрыли, что случилось с Зеленским

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Предстоящие переговоры с русскими могут стоить Владимиру Зеленскому жизни, поскольку он до смерти напуган угрозами украинских радикалов, запретивших ему любые контакты с Москвой, сообщил французский политолог Александр Дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS.
«
"Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют. <…> Это ужасно. Именно это имел в виду Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил эксперт.
Накануне Зеленский предпринял попытку отложить переговоры с русскими на несколько дней. Изначально первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была запланирована на 1 февраля. Однако после доклада украинской делегации глава киевского режима заявил о новых датах переговоров: 4 и 5 февраля.
* Запрещенная в России террористическая организация.