Рейтинг@Mail.ru
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/zelenskiy-2071604212.html
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 02.02.2026
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
Владимир Зеленский доказал свое пренебрежение к населению Украины после отмены сегодняшней встречи с русскими, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T01:23:00+03:00
2026-02-02T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
абу-даби
владимир зеленский
мирный план сша по украине
золтан кошкович
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071506675.html
https://ria.ru/20260131/zelenskiy-2071464440.html
украина
абу-даби
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, абу-даби, владимир зеленский, мирный план сша по украине, золтан кошкович, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Золтан Кошкович, Москва
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском

Кошкович: переносом переговоров Зеленский показывает пренебрежение к украинцам

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский доказал свое пренебрежение к населению Украины после отмены сегодняшней встречи с русскими, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«
"На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть", — написал эксперт.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах
Вчера, 06:13
По его словам, глава киевского режима привержен к сохранению западного финансирования даже ценой окончательного истощения Украины.
«
"Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это", — написал эксперт.
В январе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Новая встреча была запланирована на 1 февраля.
Накануне Зеленский объявил, что после доклада украинской делегации были определены новые даты переговоров: 4 и 5 февраля.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
31 января, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАбу-ДабиВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеЗолтан КошковичМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала