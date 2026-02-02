https://ria.ru/20260202/zelenskiy-2071604212.html
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 02.02.2026
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
Владимир Зеленский доказал свое пренебрежение к населению Украины после отмены сегодняшней встречи с русскими, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 02.02.2026
2026
Кошкович: переносом переговоров Зеленский показывает пренебрежение к украинцам