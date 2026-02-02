https://ria.ru/20260202/zdorove-2071620436.html
Мурашко рассказал о новом обследовании россиян
Мурашко рассказал о новом обследовании россиян - РИА Новости, 02.02.2026
Мурашко рассказал о новом обследовании россиян
Обследования для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременной активации РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T07:29:00+03:00
2026-02-02T07:29:00+03:00
2026-02-02T07:29:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
https://ria.ru/20250523/starenie-2018567516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о новом обследовании россиян