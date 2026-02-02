Рейтинг@Mail.ru
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет - РИА Новости, 02.02.2026
02:59 02.02.2026
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет - РИА Новости, 02.02.2026
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет
Людям в возрасте после 50 лет для раннего выявления опухолей необходимо регулярно проходить ряд обязательных исследований, в том числе колоноскопию, ЭГДС и... РИА Новости, 02.02.2026
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
2026
общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет

РИА Новости: людям после 50 лет нужно регулярно проходить колоноскопию и ЭГДС

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Людям в возрасте после 50 лет для раннего выявления опухолей необходимо регулярно проходить ряд обязательных исследований, в том числе колоноскопию, ЭГДС и делать флюорографию, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
"Цель обследований в возрасте после 50 лет - выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей. Ключевые исследования: колоноскопия один раз в два года, ЭГДС — один раз в три года, флюорография или рентген органов грудной клетки, либо по показанию врача низкодозное КТ — ежегодно", - сказал Гончарук в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.
УЗИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет
28 января, 02:58
Он отметил, что женщины должны проходить маммографию каждые два года, по показаниям делать УЗИ малого таза. Мужчинам необходимо ежегодно сдавать анализ на ПСА, по показаниям делать трансректальное УЗИ.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше
5 мая 2025, 04:24
 
Общество
 
 
