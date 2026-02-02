Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Людям в возрасте после 50 лет для раннего выявления опухолей необходимо регулярно проходить ряд обязательных исследований, в том числе колоноскопию, ЭГДС и делать флюорографию, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

"Цель обследований в возрасте после 50 лет - выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей. Ключевые исследования: колоноскопия один раз в два года, ЭГДС — один раз в три года, флюорография или рентген органов грудной клетки, либо по показанию врача низкодозное КТ — ежегодно", - сказал Гончарук в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.