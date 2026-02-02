Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 02.02.2026 (обновлено: 23:39 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/zaym-2071809558.html
Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины
Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины - РИА Новости, 02.02.2026
Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины
Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании не достигли компромисса по механизму займа 90 миллиардов евро для Украины, сообщил РИА Новости европейский... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:48:00+03:00
2026-02-02T23:39:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
европарламент
совет евросоюза
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20260202/zelenskiy-2071768482.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, еврокомиссия
В мире, Украина, Евросоюз, Европарламент, Совет Евросоюза, Еврокомиссия
Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины

РИА Новости: постпреды ЕС не договорились по механизму займа €90 млрд для Киева

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании не достигли компромисса по механизму займа 90 миллиардов евро для Украины, сообщил РИА Новости европейский источник.
«

"Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства.

Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре. Сейчас идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации. После этого его должны будут утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее ЕК добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ
Вчера, 17:34
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕвропарламентСовет ЕвросоюзаЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала