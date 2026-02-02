Постпреды ЕС не договорились по механизму займа для Украины

БРЮССЕЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании не достигли компромисса по механизму займа 90 миллиардов евро для Украины, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства.
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре. Сейчас идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации. После этого его должны будут утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее ЕК добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.