Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Западные страны готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года, активно используется и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.