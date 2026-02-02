Рейтинг@Mail.ru
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/zapad-2071684229.html
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.02.2026
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе
Западные страны готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года, активно используется и Бюро по демократическим институтам и РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:34:00+03:00
2026-02-02T12:34:00+03:00
в мире
россия
владимир джабаров
госдума рф
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260115/dzhabarov-2068087130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир джабаров, госдума рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
В мире, Россия, Владимир Джабаров, Госдума РФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе

Джабаров: Запад готовится к вмешательству в парламентские выборы в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Западные страны готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года, активно используется и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Для попыток вмешательства в избирательные процессы Запад все активнее задействует БДИПЧ ОБСЕ. По оценке нашей комиссии, эта структура фактически стала инструментом для попыток дискредитации избирательных систем и подрыва легитимности итогов голосования. Запад и украинские спецслужбы, даже наши недоброжелатели внутри страны уже готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.
Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Госдуму
15 января, 15:36
 
В миреРоссияВладимир ДжабаровГосдума РФБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала