Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям украинских войск в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.