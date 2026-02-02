МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Если в России власть олигархов была ограничена, то на Западе олигархи продолжают управлять странами и проводить антироссийскую политику, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Россия стала определенно глобальной силой, с которой приходится считаться. <…> Наблюдая за конфликтом на Украине, мы видим, что Россия — это не просто развитая экономика, а очень устойчивая система. Несмотря на то, что против нее были введены самые масштабные санкции в истории, это не вывело ее из равновесия, не дестабилизировало. И это результат ограничения власти олигархии, но на Западе это просто немыслимо", — отметил он.
По мнению Крайнера, официальные власти там принимают решения стратегической значимости не по своей воле.
"На Западе именно олигархи управляют, а премьер-министры и президенты подчиняются им. Так что мы даже не знаем точно, кто все эти олигархи. <…> Мы не знаем, какие у них цели, но мы видим, что происходят очень странные вещи. У нас есть внезапное наступление ЛГБТ*-повестки, за которую никто не голосовал. <…> Есть иррациональная, безумная враждебность к России, из-за которой наши лидеры проводят совершенно безумную политику — например, разрушают нашу энергетическую безопасность только потому, что считают, будто так можно навредить России", — подчеркнул политолог.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ
