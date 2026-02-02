"Просто немыслимо". На Западе раскрыли, кто настоящие враги России

"На Западе именно олигархи управляют, а премьер-министры и президенты подчиняются им. Так что мы даже не знаем точно, кто все эти олигархи. <…> Мы не знаем, какие у них цели, но мы видим, что происходят очень странные вещи. У нас есть внезапное наступление ЛГБТ*-повестки, за которую никто не голосовал. <…> Есть иррациональная, безумная враждебность к России, из-за которой наши лидеры проводят совершенно безумную политику — например, разрушают нашу энергетическую безопасность только потому, что считают, будто так можно навредить России", — подчеркнул политолог.