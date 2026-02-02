Рейтинг@Mail.ru
"У нас проблемы": на Западе забили тревогу, увидев происходящее в России
02:34 02.02.2026
"У нас проблемы": на Западе забили тревогу, увидев происходящее в России
Объем производства в оборонительном секторе России превышает возможности Европы и Украины, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
"У нас проблемы": на Западе забили тревогу, увидев происходящее в России

Журналист Арис: Западу потребуются годы, чтобы обогнать Россию в сфере обороны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Кремль, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Объем производства в оборонительном секторе России превышает возможности Европы и Украины, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в интервью британскому дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
«
"Ситуация в Украине крайне неопределенная. Так что впереди у нас огромные проблемы. <…> Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать, потому что Россия продолжает инвестировать, расширять свою производственную базу и внедрять все эти инновации, например, гиперзвуковые ракеты", — сказал он.
30.01.2026
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез
30 января, 04:07
Журналист подчеркнул, что в европейском арсенале нет ничего, что могло бы сбить такие снаряды — даже ЗРК Patriot.
«
"И с точки зрения обороны — это огромная проблема, потому что Россия держит пистолет у виска Запада", — признался Арис.
Ранее Владимир Путин отмечал, что появление гиперзвукового оружия просто лишило смысла огромные траты других стран на сдерживание России. Президент также добавил, что Москве удастся удивить Запад, поскольку к моменту, когда аналогичное оружие появится у него, она уже будет обладать средствами противодействия.
14.01.2026
"Нацелиться внутрь России": в США заговорили о применении ядерного оружия
14 января, 03:18
 
