Юрист объяснил, почему нужно закрывать старые банковские счета

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У многих граждан есть старые, давно забытые и неиспользуемые банковские счета. Почему их лучше закрыть, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Такие счета могут генерировать ненужные расходы или неоправданные риски. Например, по ним может возникнуть технический овердрафт и накопиться долги.
“Даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться”, — объяснил он.
Кроме того, лучше закрыть счета в банке, который сократил сеть офисов в вашем регионе. Любые вопросы, требующие личного визита, в этом случае станет решать сложнее.
Старые зарплатные или социальные счета, которые не используются более полугода, также стоит закрыть, заключил Хаминский.
