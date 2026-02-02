Рейтинг@Mail.ru
02:10 02.02.2026
Юрист объяснил, почему нужно закрывать старые банковские счета
Юрист объяснил, почему нужно закрывать старые банковские счета
У многих граждан есть старые, давно забытые и неиспользуемые банковские счета. Почему их лучше закрыть, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра... РИА Новости, 02.02.2026
общество, александр хаминский, россия, деньги, банки
Общество, Александр Хаминский, Россия, Деньги, Банки
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У многих граждан есть старые, давно забытые и неиспользуемые банковские счета. Почему их лучше закрыть, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Такие счета могут генерировать ненужные расходы или неоправданные риски. Например, по ним может возникнуть технический овердрафт и накопиться долги.
«
“Даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться”, — объяснил он.
Кроме того, лучше закрыть счета в банке, который сократил сеть офисов в вашем регионе. Любые вопросы, требующие личного визита, в этом случае станет решать сложнее.
Старые зарплатные или социальные счета, которые не используются более полугода, также стоит закрыть, заключил Хаминский.
