ВСУ обстреляли школу в Ямполе для западных репортеров, рассказал очевидец

Специальная военная операция на Украине
 
17:32 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли школу в Ямполе ДНР, чтобы западные СМИ затем представили это как прилеты со стороны России, рассказал РИА Новости местный житель, который был эвакуирован из Ямполя.
"После обстрела сразу, минут через десять, приехали иностранные репортеры и начали освещать этот сюжет как обстрел с (со стороны России – ред.). На самом деле это велся огонь со стороны Украины", - сказал собеседник агентства.
Мужчина, который предпочёл не называть свое имя, поскольку на Украине у него остались родственники, пояснил, что по направлению обстрела было понятно, что велся он со стороны Украины.
"Местная администрация сказала сотрудникам, работникам школы, чтобы они шли и восстанавливали школу… Когда пришли работники, начали там мусор выгребать, убирать, заметать", - добавил он.
По его словам, такая ситуация повторялась еще минимум один раз. Тогда обстрелу со стороны Украины подвергся частный двор.
"Люди случайно не пострадали, не были ни покалечены, ни убиты, но то же самое получается, приехали иностранные репортеры и попытались взять интервью у этого человека, чтобы он как бы рассказал, что это был со стороны Российской Федерации прилет", - заявил собеседник.
Он добавил, что пострадавший житель Ямполя нагрубил иностранным репортерам и выгнал их из дома.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Ямполя 21 ноября 2025 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЯмпольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала