В Харькове прогремел повторный взрыв
Повторный взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:50:00+03:00
