Участие России на Gulfood-2026 подтвердило интерес к отечественному АПК - РИА Новости, 02.02.2026
16:46 02.02.2026 (обновлено: 16:58 02.02.2026)
Участие России на Gulfood-2026 подтвердило интерес к отечественному АПК
Участие России на Gulfood-2026 подтвердило интерес к отечественному АПК

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Участие российских компаний на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности Gulfood-2026 в Дубае подтвердило высокий интерес международных партнеров к отечественной агропромышленной продукции, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В Дубае завершила работу крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood-2026, в рамках которой Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организовал масштабную национальную экспозицию под брендом "Made in Russia". Участие российских компаний в выставке подтвердило высокий интерес международных партнеров к отечественной агропромышленной продукции", - сказано в сообщении.
Экспозиция "Сделано в России" стала рекордной по количеству участников и площади: почти 140 компаний из 40 регионов России представили свою продукцию на площади более 2000 квадратных метров, что вдвое больше показателей прошлого года. Посетителям были представлены детское питание, рыба и морепродукты, сублимированные ягоды, зерновые и бобовые культуры, кондитерские изделия, протеиновые и веганские продукты, напитки, масла, а также деликатесы и продукция животноводства, в том числе соответствующая стандартам халяль.
В ходе выставки российские экспортеры при поддержке РЭЦ провели 1032 деловые встречи с потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Египет, Индию и Оман. Совокупный экспортный потенциал достигнутых договоренностей оценивается в 5,5 миллиарда рублей.
РЭЦ обеспечил комплексное сопровождение участников: софинансирование затрат на участие, организацию переговоров и деловых встреч, а также продвижение российской продукции под единым национальным брендом. Полученные результаты подтверждают устойчивый спрос на продукцию российского АПК и создают предпосылки для дальнейшего наращивания экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Для тех, кто хочет узнать о предстоящих деловых мероприятиях и возможностях господдержки, РЭЦ предлагает воспользоваться сервисом "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт". В этом разделе собраны бизнес-выставки и деловые миссии, подпадающие под господдержку, проходящие в странах ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
 
