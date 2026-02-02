https://ria.ru/20260202/vsu-2071818462.html
При атаке украинского дрона в Брянской области пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
климовский район
брянская область
2026
ru-RU
