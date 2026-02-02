Рейтинг@Mail.ru
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/vsu-2071809226.html
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных - РИА Новости, 02.02.2026
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались на подчиненных блогерам, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:46:00+03:00
2026-02-02T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfe0703c542ebb6e65e5b1c419d944c0.jpg
https://ria.ru/20251111/vsu-2054080300.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_53:0:906:640_1920x0_80_0_0_460add8c79cc179f8815012721237e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных

РИА Новости: командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались на подчиненных блогерам, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В конце января в российских силовых структурах заявили РИА Новости, что боевики 47-й бригады ВСУ отказываются выполнять приказы молодого комбрига Максима Данильчука из-за его молодого возраста и связей с Владимиром Зеленским и других командиров, а также дезертируют в Сумской области.
«
"Командный состав 47-й бригады не придумал ничего лучше, чем прийти с этой проблемой к украинским блогерам и пожаловаться аудитории за выложенный подчиненными болт на их приказы и массовые случаи СОЧ", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что основной посыл в этом интервью был следующим: "командование не виновато, виноваты подчиненные".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются исполнять приказы
11 ноября 2025, 06:38
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала