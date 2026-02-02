В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Около 70% всех мобилизованных на Украине самовольно оставили воинскую часть, из 30 тысяч ежемесячно призываемых в ВСУ 20 тысяч уходят в самоволку, утверждает руководитель медицинской службы отдельного штурмового батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября 2025 года сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.

"Уже некого сажать в окопы или блиндажи. Особенно некем держать эту линию обороны... Мы можем посмотреть количество случаев самовольного оставления части... Если мы говорим о всех, кто мобилизован, 70% пошло в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - сказала Михайлова в интервью YouTube-каналу "Украина. Главное".

Она раскритиковала ход мобилизации на Украине, отметив, что зачастую призывают непригодных к службе в ВСУ по состоянию здоровья.

"Мы вам дали 30 тысяч людей, пришло в этом месяце, из них 20 пошло в СОЧ, а 10 тысяч где? А что с ними не так? У того выпадает кишка, у того онкология, тот глухой, слепой, тот с шизофренией... Это те, кто должны удерживать Покровск (до переименования украинскими властями Красноармейск – ред.)", - отметила Михайлова.