В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 02.02.2026
В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными
В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными - РИА Новости, 02.02.2026
В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными
Около 70% всех мобилизованных на Украине самовольно оставили воинскую часть, из 30 тысяч ежемесячно призываемых в ВСУ 20 тысяч уходят в самоволку, утверждает... РИА Новости, 02.02.2026
В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными

Михайлова: 70% мобилизованных ВСУ самовольно оставили воинскую часть

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Около 70% всех мобилизованных на Украине самовольно оставили воинскую часть, из 30 тысяч ежемесячно призываемых в ВСУ 20 тысяч уходят в самоволку, утверждает руководитель медицинской службы отдельного штурмового батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября 2025 года сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
Вчера, 18:25
"Уже некого сажать в окопы или блиндажи. Особенно некем держать эту линию обороны... Мы можем посмотреть количество случаев самовольного оставления части... Если мы говорим о всех, кто мобилизован, 70% пошло в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - сказала Михайлова в интервью YouTube-каналу "Украина. Главное".
Она раскритиковала ход мобилизации на Украине, отметив, что зачастую призывают непригодных к службе в ВСУ по состоянию здоровья.
"Мы вам дали 30 тысяч людей, пришло в этом месяце, из них 20 пошло в СОЧ, а 10 тысяч где? А что с ними не так? У того выпадает кишка, у того онкология, тот глухой, слепой, тот с шизофренией... Это те, кто должны удерживать Покровск (до переименования украинскими властями Красноармейск – ред.)", - отметила Михайлова.
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ. Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
