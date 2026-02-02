https://ria.ru/20260202/vsu-2071782149.html
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой - РИА Новости, 02.02.2026
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
Боевики ВСУ приехали сражаться в Красноармейск с самодельными кинжалами, на которой выгравировали свастику, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр"... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:25:00+03:00
2026-02-02T18:25:00+03:00
2026-02-02T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20251231/vsu-2065817688.html
красноармейск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Украина
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
РИА Новости: в Красноармейск пришли настоящие фашисты со свастикой на кинжалах
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 2 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ приехали сражаться в Красноармейск с самодельными кинжалами, на которой выгравировали свастику, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Фрол".
«
"Нашли на позиции противника в Красноармейске
самодельный кинжал, на котором солдат ВСУ
выгравировал свастику. К сожалению, это не первая находка. Мы уже находили каски, ножи и кинжалы со свастикой. Короче, пришли сюда настоящие фашисты, и они этого не стесняются", - рассказал "Фрол".
По словам разведчика, на клинке была выгравирована надпись "Alles fur Deutschland" - "Все для Германии". Клинок представляет из себя самодельную копию немецкого кинжала SA штурмовых отрядов образца 1933 года. Копия лишь отдаленно напоминает образец, что говорит о том, что производитель был крайне увлечен идеологией Третьего рейха, но не имел достаточных навыков изготовления кинжалов.