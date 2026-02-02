Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой - РИА Новости, 02.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 02.02.2026
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
Боевики ВСУ приехали сражаться в Красноармейск с самодельными кинжалами, на которой выгравировали свастику, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр"... РИА Новости, 02.02.2026
в мире, красноармейск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Украина
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 2 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ приехали сражаться в Красноармейск с самодельными кинжалами, на которой выгравировали свастику, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Фрол".
"Нашли на позиции противника в Красноармейске самодельный кинжал, на котором солдат ВСУ выгравировал свастику. К сожалению, это не первая находка. Мы уже находили каски, ножи и кинжалы со свастикой. Короче, пришли сюда настоящие фашисты, и они этого не стесняются", - рассказал "Фрол".
По словам разведчика, на клинке была выгравирована надпись "Alles fur Deutschland" - "Все для Германии". Клинок представляет из себя самодельную копию немецкого кинжала SA штурмовых отрядов образца 1933 года. Копия лишь отдаленно напоминает образец, что говорит о том, что производитель был крайне увлечен идеологией Третьего рейха, но не имел достаточных навыков изготовления кинжалов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении
31 декабря 2025, 09:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
