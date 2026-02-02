Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили сроки обвала фронта ВСУ
17:38 02.02.2026
В Госдуме оценили сроки обвала фронта ВСУ
В Госдуме оценили сроки обвала фронта ВСУ
Обвал фронта ВСУ произойдет неминуемо, он уже близко, заявил РИА новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме оценили сроки обвала фронта ВСУ

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Обвал фронта ВСУ произойдет неминуемо, он уже близко, заявил РИА новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Для того чтобы как-то взбодриться, (ВСУ - ред.) нужен какой-то успех, а его нет. И его нет ни в тактике, ни в оперативной составляющей. И вот это все формирует условия для вот этого обвала, который произойдет неминуемо. Может быть не завтра, может послезавтра, но он уже близко", — сказал Картаполов.
Депутат отметил, что ситуация у ВСУ очень сложная. По его словам, у них огромные проблемы с резервами, с восполнением запасов, боеприпасов, техники и вооружения. Глава комитета Госдумы добавил, что общая усталость личного состава формирует негативный фон морально-психологического состояния, потому что успехов нет.
"День за днем одни поражения, день за днем одни отступления, день за днем безнадега", — подчеркнул он.
Депутат также добавил, что это прекрасно понимают оппоненты России, в том числе европейцы. По его словам, в этой связи у европейцев и американцев сильно изменилась риторика.
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва
