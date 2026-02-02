В Госдуме оценили сроки обвала фронта ВСУ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Обвал фронта ВСУ произойдет неминуемо, он уже близко, заявил РИА новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"День за днем одни поражения, день за днем одни отступления, день за днем безнадега", — подчеркнул он.