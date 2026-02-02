https://ria.ru/20260202/vsu-2071749499.html
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло - РИА Новости, 02.02.2026
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области увеличилось до трёх - 38-летняя женщина получила ушиб головы и акубаротравму, сообщил... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
рыльский район
курская область
