Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 02.02.2026
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области увеличилось до трёх - 38-летняя женщина получила ушиб головы и акубаротравму, сообщил... РИА Новости, 02.02.2026
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Курской области выросло до трех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области увеличилось до трёх - 38-летняя женщина получила ушиб головы и акубаротравму, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что два человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области.
"До трёх увеличилось количество пострадавших при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе. 38-летняя женщина, предварительно, получила ушиб затылка и акубаротравму. Ей будет оказана вся медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
