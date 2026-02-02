В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киевской области и психолог воинской части помогали военным дезертировать из рядов ВСУ, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"Работники ГБР пресекли в Киевской области деятельность группы лиц, которая системно способствовала дезертирству и другим преступлениям в сфере мобилизации. К противоправной деятельности были причастны офицер-психолог одной из воинских частей, его брат адвокат, а также отдельные должностные лица одного из РТЦК (районных территориальных центров – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, за деньги подозреваемые помогали избегать мобилизации и дезертировать из рядов ВСУ

"Они либо организовывали самовольное оставление службы, в частности, бегство из учебных центров ВСУ с последующими обещаниями перевода в тыловые подразделения, либо же обеспечивали уклонение от мобилизации для военнообязанных", - отметили в ГБР.