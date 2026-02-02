https://ria.ru/20260202/vsu-2071740888.html
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ
Сотрудники военкомата в Киевской области и психолог воинской части помогали военным дезертировать из рядов ВСУ, сообщили в понедельник в государственном бюро... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
вооруженные силы украины
киевская область
украина
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киевской области и психолог воинской части помогали военным дезертировать из рядов ВСУ, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР пресекли в Киевской области
деятельность группы лиц, которая системно способствовала дезертирству и другим преступлениям в сфере мобилизации. К противоправной деятельности были причастны офицер-психолог одной из воинских частей, его брат адвокат, а также отдельные должностные лица одного из РТЦК (районных территориальных центров – так на Украине
называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ГБР.
По информации ведомства, за деньги подозреваемые помогали избегать мобилизации и дезертировать из рядов ВСУ
.
"Они либо организовывали самовольное оставление службы, в частности, бегство из учебных центров ВСУ с последующими обещаниями перевода в тыловые подразделения, либо же обеспечивали уклонение от мобилизации для военнообязанных", - отметили в ГБР.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.