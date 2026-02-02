Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/vsu-2071740888.html
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ - РИА Новости, 02.02.2026
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ
Сотрудники военкомата в Киевской области и психолог воинской части помогали военным дезертировать из рядов ВСУ, сообщили в понедельник в государственном бюро... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:46:00+03:00
2026-02-02T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260202/pridorozhnoe-2071675818.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киевской области сотрудники ТЦК помогали дезертировать из ВСУ

Сотрудники ТЦК в Киевской области помогали военным дезертировать из рядов ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киевской области и психолог воинской части помогали военным дезертировать из рядов ВСУ, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР пресекли в Киевской области деятельность группы лиц, которая системно способствовала дезертирству и другим преступлениям в сфере мобилизации. К противоправной деятельности были причастны офицер-психолог одной из воинских частей, его брат адвокат, а также отдельные должностные лица одного из РТЦК (районных территориальных центров – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Освобождение Придорожного в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
Вчера, 12:06
По информации ведомства, за деньги подозреваемые помогали избегать мобилизации и дезертировать из рядов ВСУ.
"Они либо организовывали самовольное оставление службы, в частности, бегство из учебных центров ВСУ с последующими обещаниями перевода в тыловые подразделения, либо же обеспечивали уклонение от мобилизации для военнообязанных", - отметили в ГБР.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала