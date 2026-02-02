Рейтинг@Mail.ru
Занимавшемуся вербовкой для ВСУ в читинской колонии запросили 27 лет - РИА Новости, 02.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 02.02.2026 (обновлено: 13:54 02.02.2026)
Занимавшемуся вербовкой для ВСУ в читинской колонии запросили 27 лет
Занимавшемуся вербовкой для ВСУ в читинской колонии запросили 27 лет

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гособвинение просит приговорить к 27 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу признать Афанасьева виновным… назначить ему наказание в виде 27 лет лишения свободы", - сказала гособвинитель.
По мнению прокурора, первые 8 лет Афанасьеву необходимо провести в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима.
Мужчине вменяют вербовку наемников (часть 1 статьи 359 УК РФ) и содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ).
Адвокат Афанасьева Наталия Тихонова в беседе с РИА Новости сообщила, что ее подзащитный вину не признает.
В 2017 году суд в Чите приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению по нескольким статьям УК, в том числе за покушение на убийство и участие в деятельности экстремистской организации. Как уточнила РИА Новости адвокат, позднее приговор был изменен и Афанасьеву назначили девять лет лишения свободы.
Из материалов дела следует, что у являющегося сторонником националистической идеологии и враждебно относящегося к общественно-политическому и конституционному строю РФ Афанасьева, отбывающего наказание в колонии в Чите, возник умысел на вербовку других заключенных для участвовать в качестве наемников за материальное вознаграждение на стороне силовых структур Украины.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
