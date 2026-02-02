https://ria.ru/20260202/vsu-2071701294.html
Занимавшемуся вербовкой для ВСУ в читинской колонии запросили 27 лет
Гособвинение просит приговорить к 27 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:29:00+03:00
2026-02-02T13:29:00+03:00
2026-02-02T13:54:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
чита
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071706211_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50b9c774a81db81cbd4b96c4f756bf98.jpg
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071610212.html
россия
чита
украина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071706211_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_f7f823a77d82d81fdfa2d762698a7715.jpg
Занимавшемуся вербовкой для ВСУ в читинской колонии запросили 27 лет
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гособвинение просит приговорить к 27 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу признать Афанасьева виновным… назначить ему наказание в виде 27 лет лишения свободы", - сказала гособвинитель.
По мнению прокурора, первые 8 лет Афанасьеву необходимо провести в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима.
Мужчине вменяют вербовку наемников (часть 1 статьи 359 УК РФ
) и содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ).
Адвокат Афанасьева Наталия Тихонова в беседе с РИА Новости сообщила, что ее подзащитный вину не признает.
В 2017 году суд в Чите
приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению по нескольким статьям УК, в том числе за покушение на убийство и участие в деятельности экстремистской организации. Как уточнила РИА Новости адвокат, позднее приговор был изменен и Афанасьеву назначили девять лет лишения свободы.
Из материалов дела следует, что у являющегося сторонником националистической идеологии и враждебно относящегося к общественно-политическому и конституционному строю РФ Афанасьева, отбывающего наказание в колонии в Чите, возник умысел на вербовку других заключенных для участвовать в качестве наемников за материальное вознаграждение на стороне силовых структур Украины
.