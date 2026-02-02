Никита Афанасьев на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 2 февраля 2026

Занимавшемуся вербовкой для ВСУ в читинской колонии запросили 27 лет

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гособвинение просит приговорить к 27 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Прошу признать Афанасьева виновным… назначить ему наказание в виде 27 лет лишения свободы", - сказала гособвинитель.

По мнению прокурора, первые 8 лет Афанасьеву необходимо провести в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима.

Мужчине вменяют вербовку наемников (часть 1 статьи 359 УК РФ ) и содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ).

Адвокат Афанасьева Наталия Тихонова в беседе с РИА Новости сообщила, что ее подзащитный вину не признает.

В 2017 году суд в Чите приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению по нескольким статьям УК, в том числе за покушение на убийство и участие в деятельности экстремистской организации. Как уточнила РИА Новости адвокат, позднее приговор был изменен и Афанасьеву назначили девять лет лишения свободы.