ВСУ применили артиллерию по Курской области 12 раз за сутки

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 1 февраля до 07.00 2 февраля сбито 8 вражеских беспилотников различных типов. 12 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.