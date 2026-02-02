АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Конкретной договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный информированный турецкий источник.

"Конкретной договоренности по этой встрече (делегаций США и Ирана - ред.) в Турции на данный момент нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.