Рейтинг@Mail.ru
Договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/vstrecha-2071729472.html
Договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет
Договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет - РИА Новости, 02.02.2026
Договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет
Конкретной договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный информированный турецкий источник. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:59:00+03:00
2026-02-02T14:59:00+03:00
в мире
сша
иран
турция
стив уиткофф
аббас аракчи
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260202/iran-2071719646.html
https://ria.ru/20260201/tramp-2071587415.html
сша
иран
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, турция, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, США, Иран, Турция, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет

РИА Новости: конкретной договоренности по встрече США и Ирана в Турции нет

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Конкретной договоренности по встрече делегаций США и Ирана в Турции нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный информированный турецкий источник.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Тегеран и Вашингтон могут начать переговоры уже в ближайшие дни, переговорщиками могут выступить глава МИД республики Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Иран проведет учения на границе с Ираком
Вчера, 14:26
"Конкретной договоренности по этой встрече (делегаций США и Ирана - ред.) в Турции на данный момент нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана
1 февраля, 20:32
 
В миреСШАИранТурцияСтив УиткоффАббас АракчиДональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала