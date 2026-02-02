ВОЗ обсудит последствия выхода США

ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. В Женеве начинается 158-я сессия исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, на которой страны в том числе обсудят вопрос последствий выхода США из организации.

Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ".

Сессия Исполнительного совета ВОЗ, который отвечает за реализацию решений и политики Всемирной ассамблеи здравоохранения, продлится со 2 по 7 февраля.

В повестку встречи войдут, среди прочего, обсуждение выхода из организации двух стран – Аргентины и США. Аргентина ранее уведомила ВОЗ о выходе с 17 марта 2025 года, США – с 22 января 2026 года.

Как сообщил журналистам официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич, конкретной даты обсуждения выхода США не назначено, это будет зависеть от решения стран.

Как он сообщал ранее, государства должны обсудить целый ряд тем, связанных с выходом из организации США, ее крупнейшего донора. Это, в том числе, вопрос бюджетных ресурсов с учетом того, что США еще не выплатили взносы в полном объеме.

Как отмечается в рабочем документе встречи, "устав ВОЗ прямо не предусматривает выхода государства-члена из организации". Также сообщается, что США "еще не выполнили свои финансовые обязательства ни за год, в котором было направлено уведомление (2025), ни за год, в котором планируется выход из ВОЗ (2026), и имеют непогашенную задолженность за предыдущий год (за 2024)".

Агентство Блумберг ранее сообщало, что США имеют долг перед ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.

В начале января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сожаление в связи с решением США покинуть организацию. По его словам, оно "ставит под угрозу безопасность США и всего остального мира". Он выразил надежду, что США в будущем пересмотрят это решение.

ВОЗ, комментируя заявления Вашингтона о причинах выхода из организации, также отвергла обвинения Вашингтона в отсутствии беспристрастности в ее работе и критику ее действий во время пандемии коронавируса.

На предстоящей сессии члены ВОЗ также обсудят реформу управления организацией, вопросы финансирования и исполнения программного бюджета, включая процесс определения приоритетов и перераспределения ресурсов в будущем году.

Члены ВОЗ также обсудят реформу глобальной архитектуры здравоохранения и проекты резолюций, предложенные государствами.

Генеральный директор представит доклады о работе ВОЗ в чрезвычайных ситуациях, в том числе о реагировании в 2025 году на 43 чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в 74 странах и территориях. Отдельное внимание будет уделено состоянию здоровья граждан на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим