В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
16:11 02.02.2026 (обновлено: 16:12 02.02.2026)
В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией
В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией
в мире, европа, бен ходжес, нато, владимир путин, сша, москва
В мире, Европа, Бен Ходжес, НАТО, Владимир Путин, США, Москва
В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией

Генерал Ходжес: Европа находится в состоянии войны с РФ

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Москва якобы находится в состоянии войны с Европой, передает издание The Guardian слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.
"Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", — сказал он он на конференции по безопасности в Осло.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Вчера, 15:56
 
