В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией
В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией
Москва якобы находится в состоянии войны с Европой, передает издание The Guardian слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса. РИА Новости, 02.02.2026
В США выступили с провокационным заявлением о войне с Россией
Генерал Ходжес: Европа находится в состоянии войны с РФ